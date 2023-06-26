Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Каждая третья женщина в мире является жертвой бытового насилия – ВОЗ

Автор:  
Шынар Хамитова
26 Июня 2023, 12:06
Каждая третья женщина в мире является жертвой бытового насилия – ВОЗ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До 40% тяжких насильственных преступлений совершаются в семьях и две трети преднамеренных убийств совершаются по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила заместитель директора по социальным вопросам кризисного центра «Үміт» Шнар Какимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, большинство жертв насилия – женщины и дети. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждая третья женщина в мире является жертвой бытового насилия.

«В связи с этим, кризисный центр «Үміт» оказывает специальные социальные услуги пострадавшим от домашнего насилия при поддержке акимата города. Центр создан для оказания специальных социальных услуг лицам, подвергшимся жестокому обращению, приведшему к социальной дезадаптации и социальной депривации, в том числе, подвергшихся бытовому насилию в условиях стационара», - сказала Шнар Какимова.

В центр принимаются жертвы бытового насилия в возрасте от 18 до 58 лет, в том числе их несовершеннолетние дети, подвергшиеся жестокому обращению, обратившиеся как по собственной инициативе, так и по направлению органов образования, здравоохранения, внутренних дел.

«Получатели услуг в течение 72 часов со дня прибытия в Кризисный центр проходят медицинский осмотр, санитарную обработку и помещаются на время прохождения медицинского осмотра в помещение для карантина. Сроки пребывания в Центре от 1 до 6 месяцев по решению комиссии при управлении занятости, и социальной защиты города», - добавила заместитель директора по социальным вопросам кризисного центра.


Здравоохранение   Статистика   ВОЗ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК