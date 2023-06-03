Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Каждая третья компания в Казахстане сталкивалась с кибератаками за последний год

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июня 2023, 19:13
Каждая третья компания в Казахстане сталкивалась с кибератаками за последний год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным опроса «Лаборатории Касперского», 31% компаний в Казахстане подверглись кибератакам в 2022 году, передает МИА «Казинформ».

Самыми частыми инцидентами в сфере IT-безопасности были DDoS-атаки (37%), на втором месте - заражение вредоносными программами (34%), тройку замыкает фишинг (25%). Также каждый пятый опрошенный отметил, что сталкивался с атаками программ-шифровальщиков и вымогателей.

В качестве главной причины таких инцидентов больше половины респондентов (53%) обозначили небрежное отношение персонала к политике информационной безопасности. 17% опрошенных считают, что виновниками киберинцидентов могут быть невнимательные или неосведомленные в вопросах IT сотрудники. Еще 15% называют проблемой отключение антивирусных программ с целью повышения производительности компьютеров.

Однако не только человеческий фактор может стать причиной киберугроз. 38% участвовавших в опросе считают, что возникновению кибератак способствуют уязвимости в ПО. Также к причинам киберинцидентов 21% респондентов отнесли действия идеологически мотивированных хакеров-активистов.

«Причинами кибератак могут быть как внешние угрозы, так и действия сотрудников. Поэтому важно комплексно подходить к защите компании. В первую очередь, нужно регулярно обновлять операционную систему, устанавливать надежные защитные решения. А также внедрять и контролировать исполнение политик безопасности и уделять внимание цифровой грамотности персонала. Среди базовых правил использование сильных паролей, внимательность при работе с почтовыми вложениями и ссылками от сторонних отправителей. Для того чтобы знания о кибербезопасности превращались в навыки, мы рекомендуем организациям регулярно проводить тренинги по повышению осведомленности и реагированию на киберинциденты», комментирует Валерий Зубанов, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.

Связь, ТВ, IT   Безопасность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной