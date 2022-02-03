Каждая точка зрения народа должна быть выражена в правовых действиях - политолог
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политические деятели из разных стран делятся мнением относительно январских событий в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
Провинциальный координатор Avellino Forza Italia Кармин Де Анджелис заявил, что каждая точка зрения народа должна быть выражена в игре правил, демократических и правовых действиях.
«Антиправительственные демонстрации в Казахстане нельзя использовать в антисистемном ключе. Следует избегать применения силы, а также дестабилизации конституционного строя и суверенитета. К деликатной фазе, которую переживает Казахстан, необходимо подходить взвешенно и с уважением к суверенной автономии, поскольку природа протестов имеет далеко не очевидные коннотации.
С нашей стороны есть всяческая поддержка любого мирного решения, которое может обеспечить посредничество между принципом законности и народного суверенитета, и демократическими формами инакомыслия. Не бывает «цветных» или правдивых революций, поскольку каждая точка зрения народа должна быть выражена в игре правил, демократических и правовых действиях», - отметил Кармин Де Анджелис.
В свою очередь, политолог, историк и публицист Александр Рар из Германии считает, в Казахстане имела место попытка смены режима.
«В Казахстане определенно имела место попытка смены режима. Организованные мародерствующие банды нападали на правительственные здания. Если бы это произошло в США или Германии, это вызвало бы общественный резонанс. СМИ заявили бы о своей солидарности с развертыванием сил безопасности против вооруженных противников правительства. То, как Президент Токаев снова взял ситуацию под контроль, предложенные им реформаторские шаги, которые он намерен предпринять для продвижения страны и общества вперед, требуют всеобщего уважения и поддержки, а не злого умысла или предрассудков со стороны СМИ», - сказал Александр Рар.
Депутат Народной скупщины Республики Сербия, заместитель председателя парламентской группы дружбы с Казахстаном Драгомир Я. Карич выразил мнение, что вне всяких сомнений мудрость народа и принятые руководством Казахстана меры позволят достойно справиться с ситуацией.
«Я знаю вашу страну очень хорошо и очень давно. С Казахстаном меня связывают многие годы сотрудничества, дружбы и добрых человеческих отношений. Тем больнее узнавать, что мир и благополучие страны Великой степи нарушены действиями вандалов и провокаторов.
Они хотят, чтобы то, что создавалось усилиями и трудом всей дружной, многонациональной страны было в одночасье перечеркнуто жестокими действиями настоящих бандитов в угоду чьим-то политическим амбициям. Как депутат, как давний друг Казахстана выражаю всемерную поддержку решительным и дальновидным решениям Президента Касым-Жомарта Токаева. Вне всяких сомнений мудрость народа и принятые руководством страны меры позволят достойно справиться с ситуацией», - подытожил Драгомир Я. Карич.
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