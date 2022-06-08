8 Июня 2022 16:47

Каждая шестая проба продукции не соответствовала нормам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области с начала года закупили на 106 объектах торговли 1 496 образцов продукции. Не соответствовали требованиям технических регламентов и санитарных правил 247, или каждая шестая проба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, отбирают специалисты пробы пищевой продукции и непродовольственной группы товаров.

Маркировке не соответствуют около 83 % образцов, физико-химическим показателям – 4 %, микробиологическим, санитарно-химическим и показателям безопасности – 7 %. В категорию «обман потребителя» внесли 5 % проб.

«Сравнительный анализ показывает, что наибольший процент всей несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке региона, приходится на долю государств-членов ЕАЭС – 54 %, других стран – 37 %, продукция отечественных производителей – около 9 %», - добавили в пресс-службе.

Санитарные врачи напомнили, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся организацией питания, обязаны осуществлять производственный контроль в целях обеспечения безопасности и безвредности продукции. Предприятия должны иметь программы производственного контроля. Лабораторные исследования осуществляются на договорной основе с аккредитованными либо аттестованными лабораториями. Из 247 объектов пищевой промышленности такие договоры заключили 78.