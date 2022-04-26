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    12:29, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Каждая шестая отобранная проба продукции не соответствовала нормам в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области отобрали для исследования на безопасность 926 образцов продукции. Не соответствовали требованию техрегламентов и санитарным правилам 160 образцов продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель отдела контроля требований технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля Данияр Оспанов пояснил, что наибольший удельный вес несоответствующей продукции приходится на маркировку более 78%, на физико-химические показатели – 6%, обман потребителя – 5%, микробиологические, санитарно-химические и показатели безопасности – 3%.

    «Из 926 отобранных проб 584 образца приходятся на пищевую продукцию, 342 - непродовольственной группы. Отбирается продукция стран ближнего и дальнего зарубежья и отечественных товаропроизводителей. По результатам исследования, наибольший процент всей несоответствующей продукции приходится на долю государств-членов ЕАЭС более 57%, других стран - 30%, отечественных производителей - 12%», - проинформировал Д. Оспанов.

    Согласно действующему законодательству, реализаторам несоответствующей продукции выдали 34 предписания об устранения нарушений. В одном случае по выявленной опасной продукции проводилась внеплановая проверка в отношении субъекта среднего предпринимательства. Возбудили административное дело по статье «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Санкция статьи предусматривает штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 310 МРП (около 950 тыс. тенге). Предпринимателю выдали предписание об устранении нарушений.

    Контроль безопасности продукции санитарные врачи проводят ежемесячно.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество
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