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    15:06, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Каждая шестая машина оформлялась на фиктивных получателей в 2020 году - КГД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкарбаев рассказал о пилотном внедрении электронных сопроводительных накладных на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году оформление импорта товаров на фиктивных грузополучателей составило порядка 16%. Грубо говоря, каждая 6-ая машина была оформлена на компании, которые не являются получателями этих товаров. Тем самым, не были уплачены налоги НДС на импорт со стран ЕАЭС. В настоящее время проводится пилот – применение электронной СНТ, хотим отметить, что при пилоте никаких штрафных санкций не применяется. Задача пилота – отладить все информационные системы, задействованные в этом процессе», - сказал Жайдар Инкарбаев на брифинге в СЦК.

    Он напомнил и о переносе сроков пилота для некоторых видов товаров.

    «По многочисленным обращениям налогоплательщиков сроки пилота были перенесены: по подакцизным товарам до 1 июля 2021 года, по товарам, ввозимым и вывозимым по странам ЕАЭС, до 1 июля 2021 года, по товарным виртуальным складам – до 1 ноября 2021 года, по товарам из перечня изъятия ВТО и товарам с применением цифровой маркировки начало пилота перенесено на 1июля 2021 года – срок окончания 1 февраля 2022 года», - отметил спикер.

    «Вместе с тем, во исполнение поручения Главы государства пилот будет продлен до 1 октября текущего года. Сегодня в СМИ субъекты розничной торговли выступают против внедрения СНТ. Особо хотим ответить, что для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей, в том числе так называемые «магазины у дома», нет необходимости выписывать сопроводительные накладные на товары и везти в виртуальный склад. Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию», - заключил Ж. Инкарбаев.


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