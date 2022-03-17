Каждая партия должна побеждать в конкуренции - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждая партия должна побеждать в конкурентной борьбе. Такое мнение высказал сенатор Акылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во многих странах есть две такие палаты и нам нужно идти по пути развитых стран. До этого в Мажилис проходили по партийным спискам. Глава государства отметил, что выйдет из членства в партии. Партия «AMANAT», как и другие партии, должна развиваться в конкуренции. В этой связи и состав парламента и вопросы выборов будут иными», - сказал Ахылбек Куришбаев.

Ранее сообщалось, что изменить парламентскую систему в сторону усиления полномочий Мажилиса поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«В целом, наличие Сената в качестве Верхней Палаты Парламента считаю закономерным и оправданным. В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и тем не менее, имеющих двухпалатные Парламенты. За примерами далеко ходить не надо, это имеет место и в Европе. Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.