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    15:02, 17 Март 2022 | GMT +6

    Каждая партия должна побеждать в конкуренции - сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждая партия должна побеждать в конкурентной борьбе. Такое мнение высказал сенатор Акылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во многих странах есть две такие палаты и нам нужно идти по пути развитых стран. До этого в Мажилис проходили по партийным спискам. Глава государства отметил, что выйдет из членства в партии. Партия «AMANAT», как и другие партии, должна развиваться в конкуренции. В этой связи и состав парламента и вопросы выборов будут иными», - сказал Ахылбек Куришбаев.

    Ранее сообщалось, что изменить парламентскую систему в сторону усиления полномочий Мажилиса поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    «В целом, наличие Сената в качестве Верхней Палаты Парламента считаю закономерным и оправданным. В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и тем не менее, имеющих двухпалатные Парламенты. За примерами далеко ходить не надо, это имеет место и в Европе. Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Теги:
    Мнения Послание Президента РК-2022 Парламент Политика Выборы Послание Президента РК
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