Каждая нация должна знать свой язык – историк Зада Дукенбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор кафедры истории Казахстана Евразийского Национального университета им. Л. Н. Гумилева, доктор исторических наук Зада Дукенбаева прокомментировала слова Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева о необходимости знать государственный язык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кому нужен казахский язык, кроме казахов? Моя мама - еврейка, папа - казах. Но я считаю себя казашкой. Потому что мой отец - казах. Сегодня это стало нормой. В Казахстане проживают представители более 130 национальностей, но в свое время Елбасы сказал: «казах с казахом должен говорить по-казахски». А у нас сегодня в XXI веке можно встретить казахов, которые не хотят знать свой язык. Не зная языка, мы показываем наш рабский менталитет, который существовал на протяжении 70 лет», - сказала Зада Дукенбаева в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

«Конечно, хорошо знать много языков. Но каждая нация должна знать свой язык. Сейчас многие молодые люди уезжают за рубеж. Русский или американец может спросить, кто такие казахи. А что может сказать человек, не владеющий казахским языком, о казахской домбре, культуре, истории?» - добавила она.

Историк напомнила, что ряд государств в составе бывшего Советского Союза перешли на латиницу.

«А Казахстан пока не может поставить точку в этом. Вот почему Елбасы сказал об этом. Казах должен говорить с казахом по-казахски. Вот только удалось ли нам это понять? Среди журналистов есть представители других национальностей, которые красиво говорят на казахском языке. Поэтому сегодня мы должны поставить нашу национальную идентичность на первое место. Если казах будет говорить на казахском языке, то будут и другие. У казахов в руках – первоисточник государства. Это не означает, что мы ставим себя выше других, а лишь показывает наш национальный облик», - заключила З. Дукенбаева.

Напомним , на заседании Совета АНК Нурсултан Назарбаев призвал увеличить количество изучающих казахский язык людей.