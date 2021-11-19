Каждая из реформ Президента приводит к тектоническим сдвигам – Александр Данилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недавно состоялось шестое заседание Национального совета общественного доверия с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент отметил, что при непосредственном участии членов НСОД было сформировано четыре пакета реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны. По словам Александра Данилова, члена Национального совета общественного доверия, каждая из предложенных реформ приводит к тектоническим сдвигам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас происходит огромный процесс. Во-первых, внедрены квоты для женщин и молодежи. На самом деле это огромная работа. Вы знаете, что на последних парламентских выборах партии предоставляли свои списки уже с квотами. Следующим шагом стал очередной пакет реформ от Президента, в рамках которого будут расширены квоты, то есть сам депутатский корпус в Парламенте должен на 30 % состоять из молодежи и женщин. Хочется еще отметить представленность лиц с особыми потребностями. Сейчас эта реформа уже происходит. Следующий шаг – введение графы «против всех». Графа против всех – огромный шаг для людей, чтобы высказать свою особую позицию, которая отличается от того, что им предлагают кандидаты. Думаю, многим кандидатам, партиям, которые проигрывают графе «против всех», уже стоит задуматься. Помимо этого, необходимо отметить внедрение выборности акимов и дальнейшую реформу местного самоуправления», - пояснил член Национального совета общественного доверия.

По словам Александра Данилова, проведение прямых выборов сельских акимов - это прямая демократия, когда человек может проголосовать за того, кого он хочет выбрать.

«Реформ очень много. И все они направлены на конкретный результат. Гражданское общество, каждый гражданин должен обсуждать эти реформы не только на центральном, но и на локальном уровне, потому что каждый из предложенных реформ приводит к тектоническим сдвигам. Мы должны очень четко понимать, что темп, который задает Президент , очень серьезный. Гражданское общество должно принимать активное участие в этом процессе, Нельзя просто оставаться в стороне и ждать перемен. Личное участие, внесение предложений в улучшение реформ - это задача каждого ответственного и патриотичного гражданина», - добавил он.