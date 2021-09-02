Казгидромет завершает монтаж метеорологических радаров

Между РГП «Казгидромет» и ТОО «RGM-consulting» был заключен договор на ввод в эксплуатацию Доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ). На сегодняшний день специалисты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана совместно с представителями американской компанией Enterprise Electronic Corporation проводятся работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию ДМРЛ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

31 августа текущего года в городе Талдыкоргане завершены работы по монтажу радиолокаторов и проводятся работы по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию.

В городе Торгае Костанайской области завершаются работы по монтажу второго радиолокатора. После чего планируется его пуско-наладка и ввод в эксплуатацию.

Метеорологические радары представляют технологию наукастинга — краткосрочного гиперлокального прогноза осадков. В синтезе с данными с традиционных метеостанций радиолокационные данные восполняют пробелы прогнозирования и позволяют выдавать 100% точный прогноз осадков на краткий период времени – три и более часов при резкой смене погоды.

«ДМРЛ оценивают величину и положение зон осадков, а также скорость выпадения и средний размер капель дождя, что позволяет точно судить об ожидаемом изменении погоды. При помощи такого оборудования происходит мгновенное обнаружение опасных метеоявлений, таких как гроза, мощная кучевая облачность, градообразование, зоны интенсивных осадков, зоны турбулентности. Это очень востребованные прогнозы на территории нашей страны, где в основном преобладает резко континентальный климат и наблюдаются частые изменения погоды», - пояснили в Казгидромет.

В рамках данного проекта подобные ДМРЛ также будут установлены в городах Жезказган Карагандинской области и Шалкар Актюбинской области. На данный момент там идут подготовительные работы.



