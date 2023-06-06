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Казгидромет выпустил корректив к прогнозу засухи на июнь

Редактор:  
Зифа Хабирова
6 Июня 2023, 10:36
Казгидромет выпустил корректив к прогнозу засухи на июнь Фото: france24.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно прогноза РГП «Казгидромет», в июне на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, передает МИА «Казинформ».

Вместе с тем, в отдельных районах северо-запада, на юге страны, а также на севере и в центре ожидаются зоны умеренной засухи.

Умеренная засуха ожидается:

в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,

в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,

в Кармакчинском районе Кызылординской области,

в Жаксынском районе в Акмолинской области,

в Шетском районе Карагандинской области.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в МСХ РК, публикуются в приложении www.agrodata.kz и на официальном сайте РГП «Казгидромет».


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