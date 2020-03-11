Казгидромет впервые возглавила женщина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №119 от 10 марта 2020 года Данара Алимбаева назначена на должность генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Впервые в истории Гидрометеорологической службы Республики Казахстан, образованной в 1922 году, руководителем назначена женщина. Из 192 стран, входящих в состав Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), Д. Алимбаева - вторая представительница прекрасного пола, возглавляющая такую организацию.

Данара Кизатовна Алимбаева родилась 8 августа 1977 года. Имеет два высших образования по специальностям «Метеорология» и «Финансы», а также степень магистра по направлению «Прикладная экология».

Трудовую деятельность начала в 2002 году в РГП «Казгидромет» с должности техника-метеоролога.

В 2003-2009 годы - инженер-метеоролог, инженер-метеоролог первой категории, ведущий инженер метеоролог, начальник управления метеорологии.

С 2011-го по 2015 год была директором департамента метеорологии.

В 2015-2017 годы возглавляла департамент экологического мониторинга.

С 18 сентября 2017 года занимала должность заместителя генерального директора РГП «Казгидромет».