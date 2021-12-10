«Казгидромет» восстанавливает функцию прогнозирования селей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2022 года РГП «Казгидромет» восстанавливает в своей структуре службу прогноза селей с привлечением опытных специалистов. В Научно-исследовательском центре Национальной гидрометеорологической службы будет организовано Управление исследования селевых процессов и прогноза селей для предупреждения селевой опасности, вызванной интенсивными продолжительными жидкими осадками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Научные работы будут выполняться с целью усовершенствования методов прогноза селей, увеличения их заблаговременности и оправдываемости, разработки методов расчета характеристик селей.

Основной задачей специалистов этого подразделения является обслуживание органов государственного управления, организаций, отвечающих за безопасность населения от воздействия опасных природных явлений, а также оповещение населения и СМИ об угрозе селей в горных районах Казахстана.

РГП «Казгидромет» будет, в селеопасный период (с мая по сентябрь), составлять консультации, сверхкраткосрочные прогнозы, штормовые предупреждения о селевой опасности.

Вся информация будет доступна на сайте РГП «Казгидромет», предоставляться в государственные органы, СМИ и выкладываться в социальных сетях.