«Казгидромет» презентовал интерактивную карту по качеству атмосферного воздуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» в целях обеспечения открытого доступа населения к экологической информации о состоянии окружающей среды Казахстана, в 2019 году разработал интерактивные карты по качеству атмосферного воздуха. В 2020 внесены изменения для улучшения ее информативности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

На интерактивной карте по качеству атмосферного воздуха представлена информация, где отражены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населенных пунктов: пыль, РМ 10, РМ 2,5, диоксид и оксид азота, оксид углерода, диоксид серы в зависимости от комплектации поста. По каждому посту открывается «легенда», где указаны фактические концентрации по каждому показателю, а также кратность превышения ПДК (Предельно допустимые концентрации). Информация обновляется с интервалом в один час по 84 автоматическим станциям и три раза в сутки по 56 ручным постам.

В 2020 году была переработана цветовая градация загрязнения атмосферного воздуха, а именно, ранее 1 ПДК принимался за минимальный пороговый уровень, в настоящее время 1 ПДК принят за максимальный предел концентрации загрязняющих веществ, превышение которого будет отмечено как опасный уровень загрязнения.

На основе адаптированных значений предельно-допустимых концентраций, новая градация позволит увидеть более реальную картину загрязнения воздуха, которая будет соответствовать принятым во всем мире критериям.

На сегодняшний день интерактивная карта доработана с учетом вышеуказанных изменений и будет доступна с 10 февраля. В дальнейшем, в случае появления рекомендаций по улучшению карты, разработчики просят вносить предложения в РГП «Казгидромет».

Аналогичные изменения будут внесены в мобильное приложение «AirKZ». В настоящее время проводятся работы по оптимизации и улучшению дизайна мобильного приложения «AirKZ», новая версия ожидается в начале марта.

Интерактивная карта доступна по ссылке и на сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.