Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

«Казгидромет» открыл доступ к гидрологической базе данных

25 Января 2023, 19:00
«Казгидромет» открыл доступ к гидрологической базе данных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С января 2023 года на сайте РГП «Казгидромет» открывается новый раздел «Гидрологическая база данных» свод гидрологической информации, такой как расход и уровень воды, состояние водного объекта, толщине льда и высоте снега на льду и многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП.

Программа по классификации и упорядочению гидрологической базы создана силами и средствами РГП «Казгидромет».

В базу загружены данные наблюдений гидропостов РГП «Казгидромет» начиная с 1995 года. На сегодняшний день гидрологические наблюдения проводятся на 367 гидропостах, которые ведут непрерывный мониторинг на 208 водотоках, 27 озерах и водохранилищах, расположенных по всей территории республики. Количество гидропостов за данный период изменялось, как в сторону уменьшения, так и увеличения, в связи с чем информация представлена по фактическим данным.

Вся собранная информация доступна в виде справочной электронной базы и пользователь может получить объективную и точную информацию за период с 1995 по 2022 год. Этот свод данных предназначен для удовлетворения спроса потребителей и гидрологической информации. Электронная база дополняется и по мере необходимости изменяется форма представления для удобства пользователей.


Новости по теме
В зоне повышенного риска паводко-опасных регионов находится СКО - Казгидромет
Работников всех больниц Казахстана раз в год заставляли приносить справки о несудимости – Багдат Мусин
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 25 января в семи регионах Казахстана
Теги:
Читайте также
Об опасности схода лавин в горах предупредили в Алматинской области
В зоне повышенного риска паводко-опасных регионов находится СКО - Казгидромет
Угроза перелива воды снята силами «Казселезащиты» в Алматинской области
Дорожники помогли нескольким водителям на республиканских автотрассах
Из-за снегопадов в Японии отменены полеты, приостановлено движение поездов, закрыты дороги
На западе и юге Казахстана ожидается ясная погода
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах РК
Погода без осадков будет в Казахстане 25 января
Новости партнеров
Популярное
1 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
2 Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау
3 84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
4 Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
5 В Китае побит рекорд самой низкой температуры

Лента новостей