«Казгидромет» открыл доступ к гидрологической базе данных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С января 2023 года на сайте РГП «Казгидромет» открывается новый раздел «Гидрологическая база данных» свод гидрологической информации, такой как расход и уровень воды, состояние водного объекта, толщине льда и высоте снега на льду и многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП.

Программа по классификации и упорядочению гидрологической базы создана силами и средствами РГП «Казгидромет».

В базу загружены данные наблюдений гидропостов РГП «Казгидромет» начиная с 1995 года. На сегодняшний день гидрологические наблюдения проводятся на 367 гидропостах, которые ведут непрерывный мониторинг на 208 водотоках, 27 озерах и водохранилищах, расположенных по всей территории республики. Количество гидропостов за данный период изменялось, как в сторону уменьшения, так и увеличения, в связи с чем информация представлена по фактическим данным.

Вся собранная информация доступна в виде справочной электронной базы и пользователь может получить объективную и точную информацию за период с 1995 по 2022 год. Этот свод данных предназначен для удовлетворения спроса потребителей и гидрологической информации. Электронная база дополняется и по мере необходимости изменяется форма представления для удобства пользователей.