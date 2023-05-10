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«Казгермунай» ввел в эксплуатацию газоконденсатное месторождение Аксай Южный

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 19:08
«Казгермунай» ввел в эксплуатацию газоконденсатное месторождение Аксай Южный Фото: kmg.kz

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 10 мая 2023 г. начата добыча газа на газоконденсатном месторождении Аксай Южный в Кызылординской области. НК «КазМунайгаз» приступило к активной фазе проработки проекта по итогам совещания под председательством Главы государства по вопросам развития газовой и энергетической отрасли, прошедшего в октябре 2022 года, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Благодаря запуску проекта на нужды жителей Кызылординской области ТОО «СП «Казгермунай» (совместное предприятие с участием КМГ) будет дополнительно поставлять до 100 млн кубометров газа в год. Таким образом, поставки газа с предприятия увеличатся с 200 до 300 млн кубометров газа в год.

АО НК «КазМунайГаз» также проводит ряд других мероприятий для увеличения производства товарного газа. В рамках исполнения поручений Главы государства компания намерена до конца 2023 года начать подачу газа с месторождения Рожковское.

В среднесрочной перспективе, в 2024-2025 гг. планируется запуск поставок с месторождения Центральный Урихтау, что обеспечит дополнительные 1 млрд кубометров газа в год. Помимо этого, ожидается производство 2,1 млрд кубометров товарного газа с месторождений Каламкас и Западная Прорва к 2027-2030 гг. Все это позволит КМГ дополнительно обеспечить поставки порядка 6 млрд кубометров газа для внутреннего рынка до 2030 года.

ТОО «СП «Казгермунай» является совместным предприятием, участниками которого являются АО «НК КазМунайГаз» и АО «ПККР».


Кызылординская область   Промышленность   Нефть  
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