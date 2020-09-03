Казгеология ведет поиски полиметаллов в Западном Прибалхашье

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Региональный филиал «Южгеология» АО «Казгеология» начал выполнять поисковые работы на полиметаллы в Западном Прибалхашье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Работы ведутся в пределах Такырного рудного поля на площади 285,0 квадратных километра. Изучаемая территория в административном отношении входит в состав Мойынкумского района Жамбылской области. Судя по геологической структуре район перспективен на месторождения полиметаллов, меди, золота, урана.

Рудное поле Такырное занимает площадь 15x6 км и вытянуто в северо- западном направлении. Само месторождение размером 6,5x0,7 км расположено в центральной части рудного поля.