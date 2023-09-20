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    10:38, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казгеология стала дочерней компанией НГК «Тау-Кен Самрук»

    Казгеология стала дочерней компанией НГК «Тау-Кен Самрук»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/МИА "Казинформ"

    100% голосующих акций АО «Казгеология» переданы национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук». Соответствующий договор подписан между АО «Самрук-Қазына» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук». Ранее, в соответствии с постановлением Правительства Казахстана, госпакет акций НГК «Казгеология» передан в оплату размещаемых акций АО «ФНБ «Самрук-Қазына», передает со ссылкой на Telegram-канал Samruk-Kazyna Official МИА "Казинформ".

    Основная деятельность АО «Казгеология» нацелена на поиск перспективных участков, разведку и оценку запасов полезных ископаемых, а также привлечение иностранных и отечественных инвестиций в проекты по воспроизводству минерально-сырьевой базы страны.

     - Национальная компания «Тау-Кен Самрук» принимает на себя обязательства и права единственного акционера АО «Казгеология». Отмечу, что по всем действующим проектам условия для партнеров и инвесторов останутся прежними. Вместе с тем, мы имеем возможность расширить потенциальный периметр сотрудничества. При условии взаимной заинтересованности, «Тау-Кен Самрук» может участвовать в инвестиционных проектах на этапах строительства и эксплуатации, - отметил председатель правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Бакыт Чирчикбаев.

    На данный момент «Казгеология» совместно с партнерами реализует несколько десятков инвестиционных проектов, созданы совместные предприятия и консорциумы. Компания сотрудничает с лидерами мировой горнодобывающей отрасли: Rio Tinto (австралийско-британский концерн), ТОО «Казцинк» (Glencore), Yildirim Holding A.S. (Турция), ОАО «Полиметалл» (Россия), ТОО «Корпорация «Казахмыс», коммерческой финансовой организацией «Ulmus Fund» (Германия).

    Теги:
    Геология Экономика Промышленность
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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