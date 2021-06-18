НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казфосфат» повысит заработную плату всем своим работникам. Повышение произойдёт уже с 1 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

При приобретении ТОО «Казфосфат» новыми акционерами в лице Корпорации «Казахмыс» было объявлено о приоритетной задаче по улучшению социальных и бытовых условий труда работников компании.

Для определения коэффициента повышения заработных плат Корпорацией «Казахмыс» совместно с привлечённой командой экспертов был проведён сравнительный анализ заработанных плат по индустрии в регионе, а также детальный анализ уровня цен на основные продукты питания, непродовольственные товары, коммунальные и другие виды услуг в городах проживания работников ТОО «Казфосфат».

По результатам такого анализа руководство приняло решение о повышении заработной платы на 15%, что позволит достигнуть среднего уровня заработной платы по индустрии в регионе. С учётом предыдущего повышения в начале этого года общее увеличение средней заработной платы в 2021 году составит 25%.

Кроме того, руководство ТОО «Казфосфат» разработает программу для оказания адресной помощи социально уязвимым категориям работников. При этом особое внимание будет уделено многодетным семьям.

Также руководство ТОО «Казфосфат» продолжит вести мониторинг цен по основным затратным статьям в городах проживания работников компании и при необходимости будет инициировать дальнейшие меры по улучшению условий оплаты их труда.

Помимо этого, в планах нового руководства ТОО «Казфосфат» - активизировать инвестиционную деятельность, направленную на увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки и строительство социальной инфраструктуры.