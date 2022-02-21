«Казфосфат» перечислил в Фонд «Қазақстан халқына» 750 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Казахстанская компания по производству фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов «Казфосфат» перечислила деньги в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ».

- Компания, в числе главных принципов которой – социально ориентированая деятельность, поддерживая инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Фонда «Қазақстан халқына», перечислила в Фонд 750 миллионов тенге для оказания необходимой социальной помощи казахстанцам. Благотворительность, которую проявляют казахстанские предприниматели, способствует совместному решению актуальных социальных вопросов, - отметили в компании «Казфосфат».