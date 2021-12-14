«Казфосфат» к 30-летию Независимости сдал ряд социальных объектов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К 30-летию Независимости в г. Каратау Жамбылской области в эксплуатацию сдали 72-х квартирный жилой дом, капитально отремонтированный на средства ТОО «Казфосфат» в рамках социальной ответственности компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Нурхан Нурланов вручил ключи от квартир работникам предприятия, среди которых многодетные семьи, ветераны и инвалиды труда.

«Этот жилой дом в городе Каратау – один из многих социальных проектов компании «Казфосфат». Многодетные семьи, ветераны труда, получившие сегодня ключи от долгожданных квартир, та категория наших сотрудников, которым мы всегда уделяем особое внимание. И такая социальная поддержка наших работников будет продолжена и в будущем. Это касается и повышения заработной платы, адресной социальной помощи, и строительства нового социального жилья, и улучшения условий работы сотрудников компании», - подчеркнул Нурхан Нурланов.

В пятиэтажном доме для работников компании двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, полностью готовые к проживанию. Квартиры сданы в чистовой отделке, а сам дом оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности.

На первых этажах дома выделены помещения для коммерческой деятельности, а также для центра общественного питания.

В «Казфосфате» уверены, что открытие небольших магазинов, салонов красоты и общественных пунктов питания на первых этажах дома позволит создать дополнительные рабочие места, и в целом станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса в моногороде.

Рядом с жилым домом и открытый ТОО «Казфосфат» ранее ко Дню Первого Президента уличный комплекс, в котором современные детская и спортивная площадки, а также места для прогулок и отдыха горожан.

Среди новосёлов – электрослесарь горно-перерабатывающего комплекса Балхаш Балбеков. Рабочий проработал на предприятии 21 год. За это время у него родилось пятеро детей. И сегодня семья въехала в новую благоустроенную квартиру.

«Для меня, моей семьи свое жильё – это один из наболевших вопросов. И сегодня я очень счастлив получить ключи от новой квартиры. Сегодня немногие предприятия так заботятся о своих работниках. И для моей семьи такая оценка моего труда – это большая поддержка», - сказал Балхаш Балбеков, поблагодарив руководство «Казфосфата».

Среди получивших ключи от квартиры и семья водителя предприятия Сейита Таубалдиева. Его стаж работы на предприятии порядка 20 лет, к тому же мужчина один воспитывает трёх дочерей.

К 30-летию Независимости «Казфосфат» сделал подарок и для жителей Тараза. На свои средства предприятие благоустроило набережную «Ушбулак» в областном центре.