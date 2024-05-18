Kazenergy предлагает решить проблему дефицита электроэнергии при помощи нефтегазовых компаний РК

Ассоциация Kazenergy выступила с предложением позволить крупным нефтегазовым компаниям поставлять электроэнергию в западные регионы из собственных резервных мощностей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным KEGOC, в 2023 году потребление электроэнергии в Казахстане составило 115,1 млрд киловатт-час, что больше на 1,9%, чем в 2022 года. При этом объем генерации остается на уровне 2022 года — 112,9 млрд киловатт-час. А разница покрывается за счет импортной электроэнергии.

В Kazenergy отмечают, что работа Западной зоны, где сосредоточены основные производители нефти и газа, изолирована от Единой энергосистемы страны. В связи с чем, неустойчивое энергоснабжение, систематические аварийные отключения создают большие проблемы для всего региона, в том числе для производственных и социальных объектов.

— Kazenergy предлагает крупным компаниям рассмотреть возможность выдачи определенных объемов генерации в рамках резервных мощностей, при условии возмещения затрат на производство электроэнергии. Данное предложение позволит также урегулировать ряд вопросов, касающихся отношений субъектов на оптовом и балансирующем рынке электроэнергии, — отмечают в ассоциации.

Там напомнили, что резервные энергетические мощности предприятий ТШО и NCOC не раз помогали оператору единой энергосистемы Казахстана KEGOC выправить ситуацию с предоставлением дополнительных объемов электроэнергии в последние годы. Однако сейчас крупные недропользователи не имеют права продавать электроэнергию в сторонние организации и потребителям.