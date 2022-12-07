Казцинк сократит выбросы диоксида серы на 20 % к 2024 году

7 Декабря 2022, 15:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – ТОО «Казцинк» разработана стратегия по снижению выбросов, на реализацию которой до 2025 года запланировано более 100 млн долларов. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ТОО «Казцинк» является одним из основных источников выбросов города Усть-Каменогорска. Доля вклада предприятия в загрязнение воздуха города составляет 47,8% от общих выбросов города – 51 тыс. тонн, фактически по компании 24,4 тыс. тонн. Предприятие получило экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2023 год с учетом сокращения нормативов на 4,9% – с 26,1 тыс. тонн до 24,8 тыс. тонн. В 2022 году в отношении всех четырех комплексов компании департаментом экологии по ВКО проведены внеплановые проверки. Результаты проверок выявили: отклонение от проектных решений заключений государственной экологической экспертизы, нарушение правил работы очистных сооружений, превышение нормативов сбросов в сточных водах, передача отходов на утилизацию компании, не являющейся специализированной организацией», – сообщил Зулфухар Жолдасов.

По его словам, компании были выданы предписания об устранении выявленных нарушений и наложен штраф на общую сумму более 10 млн тенге. В текущем году проведено четыре проверки деятельности Усть-Каменогорского металлургического комбината ТОО «Казцинк». В ходе проверок установлено несоблюдение требований по сокращению эмиссий в период НМУ, превышение нормативов эмиссий. За выявленные нарушения наложено 35 штрафов на общую сумму 37,5 млн тенге. Штрафы взысканы в полном объеме.

Спикер также сообщил, что ТОО «Казцинк» на реализацию природоохранных мероприятий в 2022 году запланировано 7,5 млрд тенге. Разработана стратегия по снижению выбросов, на реализацию которой до 2025 года запланировано более 100 млн долларов.

В Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Восточно-Казахстанской области вошло мероприятие по строительству цеха атмосферного выщелачивания на Риддерском металлургическом комплексе, которое позволит сократить выбросы диоксида серы на 714 тонн, или на 20 % от уровня текущих нормативов, к 2024 году.

Согласно нацпроекту «Жасыл Казахстан», Усть-Каменогорский металлургический комплекс ТОО «Казцинк» взял на себя обязательства по снижению объемов эмиссий на 20% - с 26 тыс. тонн до 21 тыс. тонн, в рамках исполнения которого разработана стратегия снижения выбросов в атмосферу с дооснащением действующих установок дополнительными ступенями очистки.

Фото: ortcom.kz