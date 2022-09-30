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    08:10, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казбек Майгельдинов стал директором РГУ «Қоғамдық келісім»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Майгельдинов Казбек Умирзакович назначен на должность директора РГУ «Қоғамдық келісім», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал канал МИОР РК.

    Майгельдинов Казбек Умирзакович родился 3 ноября 1983 года.

    В 2005 г. окончил Жезказганский университет им. О.А. Байконурова по специальности «История»;

    В 2007 г. окончил магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Археология и этнология»;

    В 2018 г. окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики»;

    В 2021 г. окончил докторантуру Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «Политология»;

    С 2007 по 2009 годы работал преподавателем «Академии Престиж» Казахстанского многопрофильного института «Парасат»;

    С 2005 по 2009 годы являлся научным сотрудником отдела всеобщей археологии РГКП «Институт археологии им. А.Х. Маргулана»;

    С 2009 по 2014 годы работал ведущим научным сотрудником научно-исследовательского института;

    С 2014 по 2019 годы работал в структурных подразделениях Администрации Президента РК;

    С 2019 по 2021 годы работал руководителем Центра научных исследований и анализа Института Евразийской интеграции;

    С 2021 по 2022 год работал руководителем Центра изучения общественных процессов НАО «Казахстанский институт общественного развития».

    с 2022 года Член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

    Обладатель национальной премии «Народный любимец» в номинации «Лидер блогосферы – 2020». Имеет свыше 40 научных публикаций.


    Фото: t.me/aqparatqogam


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