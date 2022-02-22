Казбек Майгельдинов назначен председателем правления Казахстанского института общественного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Майгельдинов Казбек Умирзакович назначен на должность председателя Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Казбек Майгельдинов окончил Жезказганский университет по специальности «История», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики», магистратуру КазНУ по специальности «Археология и этнология».

Окончил докторантуру ЕНУ по специальности «Политология», доктор PhD.

Работал научным сотрудником Отдела всеобщей археологии РГКП «Институт археологии им. А.Х. Маргулана», в структурных подразделениях АП РК и других.

С 2019 по 2021 годы занимал пост руководителя Центра научных исследований и анализа Института евразийской интеграции.

До назначения работал руководителем Центра изучения общественных процессов НАО «КИОР».