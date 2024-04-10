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    19:33, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    КазАвтоЖол назвал регионы с самым высоким риском затопления дорог

    перелив, дороги, паводки
    Фото: кадр из видео

    По данным КазАвтоЖол, на дорогах республиканского значения работает более 700 единиц техники и 1 680 человек. В компании определили несколько регионов с самым высоким риском подтопления дорог, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам пресс-секретаря НК «Казавтожол» Сакена Дилдахмета, компания полностью готова к паводковому периоду и оснащена всем необходимым оборудованием.

    — В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях существует высокий риск подтоплений. Специалисты филиала устанавливают круглосуточный контроль на данной территории и проводят профилактические мероприятия, — заявил Сакен Дилдахмет на брифинге в СЦК. 

    Он отметил, что НК «КазАвтоЖол» задействовал 117 единиц спецтехники для предупреждения чрезвычайных ситуаций в Атырауской области. Дополнительно планируется отправить туда еще 66 единиц техники. Со 2 по 9 апреля 2024 года в ряде населенных пунктов Акмолинской области задействованы 22 единицы спецтехники, проведены соответствующие мероприятия по предупреждению талых вод.

    По состоянию на 17:00 9 апреля на автодорогах международного и республиканского значения из-за потепления погоды и быстрого таяния снега на семи участках в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях произошло наводнение общей протяженностью 3,4 километров. В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях на 13 автомобильных дорогах республиканского значения (протяженностью 650 километров) наложены ограничения на все виды транспорта на ряде дорог.

    Теги:
    МЧС Наводнение Регионы Казахстана Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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