Казатомпрому вернули разблокированные 32 млн долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разблокировало средства Казатомпрома, вернув денежные средства в размере 32,7 млн долларов. Об этом говорится в Консолидированной финансовой отчетности за 2022 год АО «НАК «Казатомпром», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 января 2023 года управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало лицензию на возврат заблокированных средств. 30 января 2023 года банк-корреспондент вернул денежные средства в размере 32,7 млн долларов США, в том числе 0,4 млн долларов США начисленных процентов», - сообщили в компании.

Уточняется, что краткосрочные денежные средства, ограниченные в использовании, включают суммы платежей в размере 32,3 млн долларов США или 14,812 млн тенге, с учетом дохода от курсовых разниц на 31 декабря 2022 года составляет 14,956 млн тенге.

Также сообщается, что краткосрочные коммерческие облигации, выпущенные в 2022 году, были погашены 23 января 2023 года. В отчетности отмечается, что общая сумма выплаты составила 50,180 млн долларов, включая сумму купона в размере 0,18 млн долларов.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что средства компании были заблокированы США из-за санкционных действий.