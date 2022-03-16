Казатомпром заработал 220 млрд тенге за прошлый год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления национальной атомной компании «Казатомпром» Мажит Шарипов рассказал об основных показателях за 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Консолидированная выручка в 2021 году составила 691 млрд тенге, увеличившись на 18% по сравнению с 2020 годом. Это произошло в основном за счет увеличения средней цены реализации, связанного с ростом спотовой цены и ослаблением тенге по отношению к доллару США, а также в связи с небольшим увеличением объема реализации по сравнению с прошлым годом», - рассказал он на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

По его словам, скорректированная чистая прибыль за 2021 год составила 220 млрд тенге, увеличившись на 10% по сравнению с 2020 годом.

Что касается производства урановой продукции за 2021 год, то его объемы выросли на 12% и составили 21,8 тыс тонн.

«Консолидированные объемы продаж в 2021 году были аналогичны объемам 2020 года. Благодаря росту спотовой цены на уран и ослаблению тенге относительно доллара США, средняя цена реализации группы в 2021 году составила 36,7 тыс тенге за 1 килограмм, что на 16% выше по сравнению с 2020 годом», - добавил М. Шарипов.

При этом он отметил влияние пандемии из-за COVID-19 на всю производственную цепочку поставок. Это привело к нехватке ключевых материалов и оборудования и негативно повлияло на графики разработки месторождений и производства, что привело к снижению показателей относительно прогнозов на 2021 год.

Напомним, Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2021 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания.

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовая бирже. Казатомпром является национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы – это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции – Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в Нур-Султане, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).