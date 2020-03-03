Казатомпром в очередной раз привлечен к административной ответственности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в рамках контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результат ранее проведенной проверки, в отношении АО «НАК «Казатомпром» была проведена внеплановая проверка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения предписания, в частности по факту нарушения требований правил государственного учёта ядерных материалов. Данное административное дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде города Нур-Султана с вынесением решения о привлечении АО «НАК «Казатомпром» к административной ответственности.
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