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    13:12, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    «Казатомпром» стал рекордсменом по объему выделенных денег для пострадавших от паводков

    паводки, Кокшетау
    Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

    АО «НАК «Казатомпром» выделил рекордные три млрд тенге для помощи регионам пострадавшим от паводков. Деньги передадут в фонд Samruk-Kazyna Trust, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Также «Казатомпром» выделит порядка 120 единиц спецтехники для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. Спецтехника будет использоваться для восстановления инфраструктуры, очистки территорий от воды и восстановления жизненно важных объектов. Ранее сотрудники компании перечислили однодневную заработную плату для помощи пострадавшим.

    — Мы глубоко сожалеем о тяжелой ситуации, вызванной паводками в некоторых регионах нашей страны. Наши сердца и мысли с вами в этот непростой момент. В знак нашей солидарности и поддержки, помимо инициативы наших работников, «Казатомпром» принимает активное участие, оказывая финансовую помощь пострадавшим жителям. Наш вклад в корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust — это знак того, что вместе мы способны преодолеть любые трудности и восстановить обычную жизнь для пострадавших регионов, — заявил председатель правления АО «НАК „Казатомпром“ Меиржан Юсупов.

    В «Казатомпром» отметили, что большинство уранодобывающих рудников находятся в южных регионах Казахстана, где сохраняется минимальный риск затопления. Паводки никак не отразились на деятельности компании по добыче, переработке и транспортировке урана.

    Теги:
    Казахстан Казатомпром Деньги Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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