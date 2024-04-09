«Казатомпром» стал рекордсменом по объему выделенных денег для пострадавших от паводков

АО «НАК «Казатомпром» выделил рекордные три млрд тенге для помощи регионам пострадавшим от паводков. Деньги передадут в фонд Samruk-Kazyna Trust, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также «Казатомпром» выделит порядка 120 единиц спецтехники для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. Спецтехника будет использоваться для восстановления инфраструктуры, очистки территорий от воды и восстановления жизненно важных объектов. Ранее сотрудники компании перечислили однодневную заработную плату для помощи пострадавшим.

— Мы глубоко сожалеем о тяжелой ситуации, вызванной паводками в некоторых регионах нашей страны. Наши сердца и мысли с вами в этот непростой момент. В знак нашей солидарности и поддержки, помимо инициативы наших работников, «Казатомпром» принимает активное участие, оказывая финансовую помощь пострадавшим жителям. Наш вклад в корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust — это знак того, что вместе мы способны преодолеть любые трудности и восстановить обычную жизнь для пострадавших регионов, — заявил председатель правления АО «НАК „Казатомпром“ Меиржан Юсупов.

В «Казатомпром» отметили, что большинство уранодобывающих рудников находятся в южных регионах Казахстана, где сохраняется минимальный риск затопления. Паводки никак не отразились на деятельности компании по добыче, переработке и транспортировке урана.