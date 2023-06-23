Казатомпром сообщил о кадровых перестановках в компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Казатомпром» произошли изменения в составе руководства Компании, передает МИА «Казинформ».

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» сообщает о следующих изменениях в составе руководства Компании:

Главный директор по производству

Куаныш Омарбеков назначен на пост главного директора по производству Казатомпрома с 23 июня 2023 года. В функциональные обязанности г-на Омарбекова входят координация и контроль деятельности Компании и ее дочерних предприятий по вопросам проведения геологоразведочных работ, недропользования, горно-подготовительных работ, добычи и переработки урана, управления производственными активами.

Г-н Омарбеков работал на различных руководящих должностях в ТОО «KAP Logistics» с 2011 года, в том числе в период с 2018 по 2022 годы работал генеральным директором ТОО «KAP Logistics». Последним местом работы г-на Омарбекова до назначения на должность главного директора по производству АО «НАК «Казатомпром» было АО «СП «Акбастау», где он занимал должность генерального директора с декабря 2022 года.

«Рад приветствовать г-на Омарбекова в составе руководства Компании, – сказал Ержан Муканов, председатель правления Казатомпрома. – Уверен, что его большой опыт в сервисных и добычных дочерних предприятиях внесет значительный вклад в оптимизацию и повышение эффективности производственных процессов в рамках достижения планов по производству Компании. Я хотел бы пожелать г-ну Омарбекову успехов в его работе».