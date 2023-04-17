Казатомпром реализовал долю участия в АО «Каустик»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» объявляет о реализации своей доли в АО «Каустик», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Постановлением Правительства Республики Казахстан промышленное предприятие было включено в перечень организаций, подлежащих к передаче в конкурентную среду в рамках Комплексного плана приватизации.

30 декабря 2021 года был заключен договор купли-продажи 40% пакета акций АО «Каустик» между АО «НАК «Казатомпром» и ТОО «Торговый дом «Объединенные химические технологии». В соответствии с независимой оценкой рыночной стоимости цена реализации доли компании составила 1,2 млрд тенге. Согласно условиям договора оплата за ценные бумаги производилась частями. В январе 2022 года Казатомпром получил первый транш в размере 364 млн тенге. В феврале 2022 года был подписан Акт приема-передачи простых акций, эквивалентных 12%. 28 марта 2023 года покупатель осуществил оплату второго транша в размере 849 млн тенге, а также выплатил 163 млн тенге вознаграждения за отсрочку платежа. 11 апреля 2023 года состоялось подписание Акта приема-передачи оставшихся 28% акций. Общая сумма реализации доли Казатомпрома в АО «Каустик», с учетом вознаграждения, составила около 1,4 млрд тенге.

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» списал ценные бумаги с лицевого счета компании и сделка по реализации всех акций, принадлежащих Казатомпрому в АО «Каустик», полностью завершена.