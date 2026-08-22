«Казатомпром» планирует заключить две крупные сделки по продаже урана

АО «НАК „Казатомпром“ вынесло на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров две крупные сделки по продаже природного урана, а также вопрос об изменении состава совета директоров компании, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одну из сделок Казатомпром планирует заключить с китайской компанией State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited (SNURDC). Речь идет о продаже концентратов природного урана в форме U3O8 с физической поставкой на железнодорожную станцию Алашанькоу в Китае.

SNURDC является дочерней компанией State Power Investment Corporation Limited (SPIC) и отвечает за поставки урана и тепловыделяющих сборок для SPIC. Компания также имеет государственную лицензию КНР на импорт концентратов природного урана.

Как отмечается в сообщении Казатомпрома, коммерческое предложение казахстанской компании было принято SNURDC, после чего стороны согласовали проект спотового договора купли-продажи уранового концентрата.

При этом объемы поставок, сроки и цена сделки не раскрываются. В Казатомпроме пояснили, что эта информация является конфиденциальной и относится к коммерческой тайне. Параметры сделки, по данным компании, соответствуют рыночным условиям и текущим тенденциям рынка.

Вторая крупная сделка предусматривает продажу природного урана в форме U3O8 компании АО «Ураниум Уан Груп» с физической поставкой на АО «Сибирский химический комбинат» в России.

«Ураниум Уан Груп» входит в контур управления ГК «Росатом» и является одним из крупнейших операторов зарубежных уранодобывающих активов российской корпорации. Компания также является участником и акционером совместных предприятий Казатомпрома.

Стороны согласовали проект контракта на поставку урана. Как и в случае с китайской компанией, цена, объемы и сроки поставок не разглашаются в связи с конфиденциальностью коммерческой информации. В Казатомпроме отмечают, что параметры сделки соответствуют рыночным условиям.

В совете директоров Казатомпрома предложили заменить представителя «Самрук-Қазына»

Еще одним вопросом повестки внеочередного общего собрания станет изменение состава совета директоров Казатомпрома.

— В связи с назначением члена совета директоров АО «НАК „Казатомпром“ Отыншиева Елжаса Муратовича, представляющего интересы АО „Самрук-Қазына“, на должность председателя правления АО „Қазақстан темір жолы“, возникла необходимость досрочного прекращения его полномочий в качестве члена совета директоров Компании. По инициативе крупного акционера компании, АО „Самрук-Қазына“, на рассмотрение собрания выносится вопрос по досрочному прекращению полномочий члена совета директоров компании г-на Отыншиева, — говорится в сообщении.

На его место предлагается кандидатура Жандоса Кайргелды, который в настоящее время занимает должность соуправляющего директора по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына».

Все три вопроса будут рассмотрены на внеочередном общем собрании акционеров АО «НАК „Казатомпром“.

Напомним, в Туркестанской области на руднике «Жалпак» ранее запустили первый пусковой комплекс мощностью 500 тонн урана в год.