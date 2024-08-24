Казатомпром ожидает снижения уровня производства в 2025 году

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» опубликовала свою финансовую отчетность за первую половину 2024 года. Оказалось, что дефицит серной кислоты и медленные темпы строительства на новых месторождениях могут отразиться на уровне производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

В компании пояснили, что снижают свои производственные ожидания на 2025 год. Пока что по прогнозам объем производства составит от 25 000 до 26 500 тонн. Такая тенденция связана с ограниченным доступом к серной кислоте, который все еще сохраняется.

— Последствия дефицита серной кислоты в 2023–2024 годах оказывают разное влияние на уранодобывающие предприятия и их темпы добычи ввиду геологических особенностей месторождений. Несмотря на то, что все уранодобывающие предприятия обеспечиваются равно пропорциональным объемом серной кислоты, ввиду геологических особенностей месторождений одинаковый объем недопоставки серной кислоты на разные рудники может оказывать разное влияние, — уточнили в компании.

Сильнее всего отстает добыча на СП «Буденовское». Вместо утвержденных четырех тысяч тонн в следующем году ожидают снижения на 65% — до 1 300 тонн. На других предприятиях ситуация не настолько пессимистичная — отклонения уровней производства от утвержденных по контрактам не превышают допустимые 20%.

— Казатомпром сохраняет приверженность своим контрактным обязательствам по поставкам на 2025 год перед всеми существующими клиентами. Компания имеет достаточный уровень запасов (остатков) для выполнения своих контрактных обязательств по продажам в 2025 году и продолжит стремиться к обеспечению комфортного уровня запасов (остатков), гарантируя тем самым способность выполнять обязательства и оптимизируя использование имеющихся ресурсов, — заверили в компании.

В Казатомпроме отметили, что оставили часть объема добытой продукции незаконтрактованной, для возможной реализации в течение года. За счет этого подхода смогут нивелировать возникшие из-за недопроизводства риски.

Пока что нацкомпания не берется прогнозировать свои производственные планы на 2026 год. Сложности с поставками серной кислоты и задержки в строительстве наземной инфраструктуры вызвали множество неопределенностей.

— Компания планирует объявить о своих производственных планах на 2026 год не ранее, чем через год, в рамках раскрытия финансовых результатов за полугодие, с целью улучшения качества предоставления прогнозной информации, — пояснили в Казатомпроме.

Отметим, что нацкомпания «Казатомпром» постоянно отслеживает потенциальное влияние санкций на деятельность компании, включая транспортировку и реализацию готовой продукции. А все потому, что 13 августа этого года вступил в силу закон США, который ограничивает поставки низкообогащенного урана из России.

Ранее сообщалось, глава Казатомпрома отчитался Президенту РК. Меиржан Юсупов доложил Главе государства, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч тонн соответственно.

Согласно прогнозу Citi, цена на уран может достигнуть $98 за фунт к концу этого года. Также возможен дальнейший рост до $110 за фунт в 2025 году, учитывая растущий спрос на атомную энергию и замедление роста предложения.