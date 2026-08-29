Казатомпром открыл учебный кабинет для студентов КБТУ

В Алматы 29 августа 2026 года состоялось официальное открытие специализированного учебного кабинета Казатомпрома в Казахстанско-Британском техническом университете. Новое пространство предназначено для студентов программы «Урановое дело» и стало продолжением сотрудничества вуза и компании в подготовке инженерных кадров.

Фото: Казатомпром

Кабинет оснащен современным оборудованием и образовательной инфраструктурой. Здесь будут проходить занятия, гостевые лекции, встречи с отраслевыми экспертами и проектная работа. На открытии студентам также вручили подарки — фирменную мерч-продукцию Казатомпрома к началу учебного года.

Совместную программу «Урановое дело» КБТУ и Казатомпром запустили в 2025 году. Первый набор составил 43 студента. В 2026 году на программу поступили уже 70 человек — примерно на 63% больше, чем годом ранее. Рост набора отражает повышение интереса абитуриентов к инженерным специальностям атомной отрасли.

Фото: Казатомпром

Четырехлетнее обучение проходит на английском языке. Программа охватывает геологоразведку урановых месторождений, добычу и переработку сырья, производственные технологии, автоматизацию, ядерную и экологическую безопасность, устойчивое развитие и технический английский.

Практическую подготовку дополняет учебный полигон, где Казатомпром установил буровую установку. Вместе с ней на полигоне также размещен компрессор. Студенты смогут изучить его назначение и работу в составе единого комплекса бурового оборудования. Также у них будет возможность проходить на площадке практику, изучать устройство оборудования и принцип его работы, знакомясь с производственными процессами не только по учебным материалам.

Фото: Казатомпром

Специалисты Казатомпрома участвуют в образовательном процессе, делятся практическим опытом и отраслевыми знаниями. Такой формат помогает будущим инженерам понимать реальные задачи предприятий и заранее развивать востребованные компетенции.

Казахстан с 2009 года сохраняет лидерство в мировой добыче природного урана. Кабинет, учебный полигон и участие экспертов укрепляют связь между университетом и производством, создавая для студентов дополнительные возможности профессионального развития.