«Казатомпром» не получал официальных предложений от Иордании по разведке урана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальная атомная компания «Казатомпром» не получала официальных предложений от Иордании по проведению совместных исследований в сфере урановых месторождений Королевства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Такой интерес со стороны иорданской стороны мы также узнали из публикаций. Официального комментария не получали, то есть официально иорданская сторона не обращалась», - сообщил глава «Казатомпрома» Ержан Муканов, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

При этом он подчеркнул, что в компании готовы к развитию нового сотрудничества с учетом экономической составляющей.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщалось о встрече посла РК в Иордании Айдарбека Туматова с председателем Комиссии по атомной энергетике Иордании Халедом Туканом.

«Иорданская сторона выразила высокую заинтересованность в установлении сотрудничества с казахстанской национальной компанией «Казатомпром» в сфере разработки урановых месторождений Королевства, проведения совместных исследований в данной отрасли, обмене опытом и знаниями», - говорилось в сообщении пресс-службы МИД.

Также Ержан Муканов ответил на вопрос о поставке урана в адрес канадской «Cameco» с совместного с «Казатомпромом» предприятия ТОО «СП «Инкай».

Он подтвердил, что отгрузка будет будет осуществлена до конца года через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Эти сроки оговорены в договоренности между сторонами.

«Мы, как национальный оператор, можем подтвердить, что у нас никаких проблем с этим маршрутом нет. Все документы, разрешения, все необходимое, что нужно было с азербайджанской стороной, все проходит в штатном, рабочем режиме. Все запланированные отгрузки посредством данного маршрута в данном году планируются к стопроцентному выполнению», - заверил главный директор по коммерции «Казатомпрома» Дастан Кошербаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

В прошлом году сообщалось об осуществленной поставке природного урана через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в канадский порт. ТМТМ используется в качестве альтернативного маршрута для поставки продукции «Казатомпрома» на западные рынки с 2018 года - в целях нивелирования потенциального риска недоступности основного маршрута по какой-либо причине.

«Несмотря на то, что возникшая в результате военного конфликта между Украиной и Россией рыночная неопределенность привела к значительной волатильности спотовой цены на уран и обменного курса национальной валюты, на сегодняшний день санкции не оказали существенного влияния на деятельность Группы», - добавил глава «Казатомпрома», подводя итоги первого полугодия 2023 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль национальной атомной компании «Казатомпром» за первое полугодие 2023 года составила более 222 млрд тенге. Это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.