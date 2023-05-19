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Казан эпохи раннего железного века нашли в Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Мая 2023, 21:07
Казан эпохи раннего железного века нашли в Жамбылской области Кадр из видео

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Бронзовый казан эпохи раннего железного века нашли в селе Бесагаш Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Уникальную находку обнаружили на кладбище местные жители. По предварительной версии историков, найденный артефакт датируется V – III вв. до нашей эры, то есть относится к периоду сакских племён. Для выдвижения точной версии учёные планируют провести реставрацию и изучить объект.

50-килограммовый котёл с ручками очень хорошо сохранился, на нём повреждена лишь подставка. После реставрации находка пополнит экспозицию одного из местных музеев. Сауран

«Котёл сам по себе очень хорошо сохранился, артефакт. Это уникальный культурный памятник. В то время этот казан частично уже был испорчен. Поэтому такие уникальные металлические, бронзовые котлы, драгоценные артефакты, в то время использовали в других целях. Аналогичный казан был найден в Жетысу в 1979 году, потом в Восточном Казахстане. Сакская культура распространена от Казахстана, включая Среднюю Азию, до Восточной Европы», - пояснил историк, археолог Сауран Калиев.


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