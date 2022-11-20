Қазақстанның Еңбек Ері Илья Жаканов: проголосовал на выборах

20 Ноября 2022, 14:50

20 Ноября 2022, 14:50

Қазақстанның Еңбек Ері Илья Жаканов: проголосовал на выборах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Қазақстанның Еңбек Ері Илья Жаканов: «Я проголосовал за новый Казахстан. за то, чтобы будущее Казахстана было светлым, счастливым, безоблачным», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На внеочередных выборах Президента на избирательном участке №7 города Атырау проголосовал писатель, композитор, музыковед, Қазақстанның Еңбек Ері Илья Жаканов вместе с супругой Таыйыш Алтаевой.

«Сегодня особенный, значимый день в истории нашего независимого Казахстана. Мы голосуем за кандидата, который будет служить своему Отечеству во имя развития и процветания Родины, ради благополучия нашего народа. Наше общество - сильное и сплоченное, в Казахстане все народы живут в единстве и согласии. Поэтому я и сделал свой выбор за дальнейшее развитие сильного и процветающего Казахстана», - сказал Илья Жаканов.

На избирательном участке №7 зарегистрировано 2 916 избирателей.

Ранее сообщалось, как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения в Атырауской области.