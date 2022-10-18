«Қазақстан халқына» объявляет дополнительный конкурс образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественный фонд «Қазақстан халқына», рассмотрев итоги проведенных конкурсов на присуждение образовательных грантов студентам в рамках Благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына», принял решение провести дополнительный конкурс на присуждение образовательных грантов для студентов из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.
С 18 по 31 октября на цифровой платформе ОО «Taiburyl» объявляется дополнительный конкурс для действующих студентов из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Все претенденты на образовательный грант от Фонда «Қазақстан халқына» должны соответствовать следующим требованиям, с предоставлением подтверждающих документов:
- являться гражданами Республики Казахстан;
- не быть аффилированными с должностными лицами и работниками ОФ «Қазақстан халқына» и ОО «Taiburyl», а также с членами Комиссии.
Действующие студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата и являющиеся следующими лицами: из числа семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Для участия в конкурсе необходимо прикрепить к онлайн-заявке на платформе Taiburyl следующие документы:
1. Цветная копия удостоверения личности претендента;
2. Справка с места учебы, включая сведения об успеваемости (транскрипт);
3. Сертификат ЕНТ;
4. Копия аттестата об окончании средней школы/диплом колледжа (подтверждает, что претендент из сельской местности);
5. Цветная копия удостоверения личности родителей/законных опекунов;
6. Копия свидетельства о браке родителей претендента;
7. Справка о пенсионных отчислениях обоих родителей претендента за последние полгода;
8. Справка о подтверждении инвалидности родных (полнородных) братьев и сестер претендента (рассматриваются только справки с сайта eGov);
9. Копия свидетельства о рождении претендента;
10. Копия свидетельства о рождении кровных братьев и сестер претендента;
11. Мотивационное письмо (не менее 250 слов), содержащее:
- информацию о себе и своей семье; интересах и увлечениях и достижениях; - информацию о причинах необходимости финансовой помощи на оплату обучения;
- пояснение, почему я выбрал именно эту специальность для получения образования.
12. Биография претендента (не менее 100 слов).
При проведении конкурса на получение образовательных грантов от ОФ «Қазақстан халқына» в случае, если число претендентов превысит количество грантов преимущественное право в последующей очередности имеют:
- Претенденты (студенты по программам бакалавриата) из сельской местности, у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сестры независимо от возраста с инвалидностью 1, 2, 3 группы;
- Претендент (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сестры до 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы;
- Претенденты (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья и сестры старше 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы.
Срок приема онлайн-заявок устанавливается на сайте ОО «Taiburyl».
С 18 по 31 октября 2022 года включительно, модуль будет открыт до 00:00 часов.