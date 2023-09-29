МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о казакша курес.

Казакша курес — национальная борьба Республики Казахстан. Она является одним из самых древних казахских видов спорта, который пользуется огромной популярностью и сегодня. Практически ни один фестиваль или праздник в городах и селах не проходит без показательных соревнований по казахской национальной борьбе.

Ранее в казакша курес не было ни возрастных, ни весовых ограничений. В настоящее время в данном виде спорта установлены определённые правила относительно единой формы и техники ведения борьбы. Форма борцов казакша курес несколько схожа с формой самбиста. В отличие от самбо, в казакша курес куртка имеет короткие рукава, небольшие нашивки на плечах (для захвата). Шьётся куртка из более прочного материала.

За пояс и выше пояса разрешаются любые захваты. Цель схватки — бросить противника на спину.