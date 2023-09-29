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    05:00, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казакша курес

    борьба
    Фото: МИА «Казинформ»

    МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о казакша курес.

    Казакша курес — национальная борьба Республики Казахстан. Она является одним из самых древних казахских видов спорта, который пользуется огромной популярностью и сегодня. Практически ни один фестиваль или праздник в городах и селах не проходит без показательных соревнований по казахской национальной борьбе.

    Ранее в казакша курес не было ни возрастных, ни весовых ограничений. В настоящее время в данном виде спорта установлены определённые правила относительно единой формы и техники ведения борьбы. Форма борцов казакша курес несколько схожа с формой самбиста. В отличие от самбо, в казакша курес куртка имеет короткие рукава, небольшие нашивки на плечах (для захвата). Шьётся куртка из более прочного материала.

    За пояс и выше пояса разрешаются любые захваты. Цель схватки — бросить противника на спину.

    Теги:
    Спорт
    Артем Волков
    Автор
    Артем Волков
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