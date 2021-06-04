Қазақконцерт запускает новый проект «На сцене со звездой»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии окончания 60-го юбилейного сезона Қазақконцерт порадует столичных зрителей новым проектом «На сцене со звездой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Главная особенность проекта в том, что зрители смогут послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами. Каждый зритель сможет почувствовать себя участником концерта и получить новые эмоции.

В рамках проекта артисты Қазақконцерта представят 10 новых концертов и спектаклей, которые охватят все музыкальные направления.

Все концерты пройдут на сцене ЦКЗ «Қазақстан» в формате офлайн с соблюдением всех саннорм. На концерты жители могут попасть через приложение Ashyq.