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    19:24, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Қазақконцерт запускает новый проект «На сцене со звездой»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии окончания 60-го юбилейного сезона Қазақконцерт порадует столичных зрителей новым проектом «На сцене со звездой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Главная особенность проекта в том, что зрители смогут послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами. Каждый зритель сможет почувствовать себя участником концерта и получить новые эмоции.

    В рамках проекта артисты Қазақконцерта представят 10 новых концертов и спектаклей, которые охватят все музыкальные направления.

    Все концерты пройдут на сцене ЦКЗ «Қазақстан» в формате офлайн с соблюдением всех саннорм. На концерты жители могут попасть через приложение Ashyq.


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