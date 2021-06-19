Қазақконцерт представит столичным зрителям праздничную программу «Сал домбыра»
Концерт состоится 19 июня в 17:00 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан», расположенном по ул. Мәңгілік ел, 10/1 .
В программу концерта вошли произведения композиторов и поэтов, внесших неоценимый вклад в казахскую духовность и культуру, юбилеи которых отмечаются в этом году. Со сцены прозвучат произведения Кете Жүсіп, М.Мералыұлы, Наурызбек жырау, Жарылғапберді, Ж.Жабаева, Д.Нұрпейісовой, Қ.Күржіманұлы, Қ.Ахмедияров, Т.Рахимов, Д.Рақышев, Қ.Жапсарбаев І.Жақанов, М.Мақатаев М.Ержанов.
Концерт пройдет в совершенно новом формате – зрители смогут слушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами .
На концерте выступят артисты отделения «Халық қазынасы» под руководством заслуженного деятеля Казахстана Ерлана Рыскали.
Напомним, День домбры был учрежден Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. В этой связи по всей стране будут проходить праздничные мероприятия. Праздник отмечается каждый год в первое воскресенье июля.