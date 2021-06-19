Қазақконцерт представит столичным зрителям праздничную программу «Сал домбыра»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Национального дня домбры артисты Қазақконцерта порадуют зрителей концертом «Сал домбыра». Концертная программа пройдет в рамках нового проекта «На сцене со звездой», который стартовал в преддверии окончания 60-го юбилейного сезона Қазақконцерта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГКО «Қазақконцерт».

Концерт состоится 19 июня в 17:00 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан», расположенном по ул. Мәңгілік ел, 10/1 .

В программу концерта вошли произведения композиторов и поэтов, внесших неоценимый вклад в казахскую духовность и культуру, юбилеи которых отмечаются в этом году. Со сцены прозвучат произведения Кете Жүсіп, М.Мералыұлы, Наурызбек жырау, Жарылғапберді, Ж.Жабаева, Д.Нұрпейісовой, Қ.Күржіманұлы, Қ.Ахмедияров, Т.Рахимов, Д.Рақышев, Қ.Жапсарбаев І.Жақанов, М.Мақатаев М.Ержанов.

Концерт пройдет в совершенно новом формате – зрители смогут слушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами .

На концерте выступят артисты отделения «Халық қазынасы» под руководством заслуженного деятеля Казахстана Ерлана Рыскали.

Напомним, День домбры был учрежден Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. В этой связи по всей стране будут проходить праздничные мероприятия. Праздник отмечается каждый год в первое воскресенье июля.