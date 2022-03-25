Қазақконцерт представит новый концерт «Көктем лебі ескен кеш»
Одна из самых ярких певиц современной оперной сцены Айзада Капонова своим неповторимым по красоте сопрано порадует столичных зрителей новой концертной программой.
В этот вечер на сцене прозвучат всеми любимые песни казахстанских композиторов Н.Тілендиева, Ш.Қалдаяқова, Е.Рахмадиева, С.Мұхамеджанова, М.Ержанова и казахские народные песни. Кроме, того зрители смогут насладиться звучанием арий из знаменитых опер как «Дон Паскуале», «Свадьба Фигаро», «Любовный напиток» и др.
В концерте принимают участие лауреаты республиканских и международных конкурсов Ержан Саипов (баритон) и Артур Габдиев (тенор). Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов, Отличник культуры Дина Мирманова.
Концерт состоится 2 6 марта в 1 7 : 0 0 часов в ЦКЗ «QAZAQSTAN» (проспект Мәңгілік ел, 10/1) .