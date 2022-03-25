Қазақконцерт представит новый концерт «Көктем лебі ескен кеш»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый концерт «Көктем лебі ескен кеш» представит известная оперная певица, кавалер ордена «Құрмет» Айзада Капонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГКО «Қазақконцерт» им.Розы Баглановой.

Одна из самых ярких певиц современной оперной сцены Айзада Капонова своим неповторимым по красоте сопрано порадует столичных зрителей новой концертной программой.

В этот вечер на сцене прозвучат всеми любимые песни казахстанских композиторов Н.Тілендиева, Ш.Қалдаяқова, Е.Рахмадиева, С.Мұхамеджанова, М.Ержанова и казахские народные песни. Кроме, того зрители смогут насладиться звучанием арий из знаменитых опер как «Дон Паскуале», «Свадьба Фигаро», «Любовный напиток» и др.

В концерте принимают участие лауреаты республиканских и международных конкурсов Ержан Саипов (баритон) и Артур Габдиев (тенор). Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов, Отличник культуры Дина Мирманова.

Концерт состоится 2 6 марта в 1 7 : 0 0 часов в ЦКЗ «QAZAQSTAN» (проспект Мәңгілік ел, 10/1) .