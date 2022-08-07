7 Августа 2022 17:31

Қазақконцерт поздравит жителей новых областей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в рамках проекта «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан» побывает с праздничными концертами по районам и моногородам Абайской, Улытауской, Жетысуйской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, а также в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».

Проект будет осуществляться в несколько этапов и рассчитан на 2022-2025 годы. Целью проекта является обеспечение доступности культурных ценностей для жителей регионов, и призван объединить все области и города республиканского значения, поддержать имидж и потенциал творческих коллективов и артистов в регионах, укрепить национальные ценности нашей страны.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в марте 2022 года: «… центр Абайской области - город Семей, в свое время был центром движения Алаш, и возрождение сакрального края, подарившей нашему народу немало великих сыновей, имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение». Именно поэтому Қазақконцерт начинает гастрольный сезон с этого благословенного края, где 10 августа по 15 августа состоятся концерты творческого коллектива в городах Семей, Курчатов, а также в селе Карауыл Абайского района, и в моногородах Риддер, Серебрянск, Алтай Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, в рамках гастрольного тура 10 августа в городе Семее, в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповедник-музее Абая «Жидебай-Борили», состоятся круглый стол « Ә уезов әлемі », посвященный к 125- летию Мухтара Ауэзова, где творческий состав «Қазақконцерта» встретится с представителями общественности и творческой интеллигенции, а также пресс-конференция и торжественный концерт «Ұлы Дала – Ұлы Абай».

В составе творческого коллектива гастрольных туров солисты Қазақконцерта: народная артистка Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаева, заслуженные деятели Казахстана Ерлан Рыскали, Раушан Оразбаева, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, Салтанат Ахметова, Жанна Орынбасарова, Қ Р Мәдениет саласының үздігі Перизат Турарова, лауреаты государственной молодёжной премии «Дарын» Аскар Мукият, Ардак Елеусиз, лауреаты международных и республиканских конкурсов Дарын Кудайберген , Алибек Альмадиев, Айгерим Алтынбек, Гульсим Мырзабекова, Дидар Абдухалык .

Проект направлен на укрепление культурного сотрудничества регионов и столицы. Концерты будут сопровождаться симфоническим оркестром акима Восточно-Казахстанской области под руководством заслуженного деятеля Казахстана Александра Галсанова, также в гастрольных турах будут участвовать солисты областной государственной филармонии имени Амре Кашаубаева.













Фото: qazaqconcert.kz