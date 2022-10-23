«Қазақконцерт» подготовил праздничную программу ко Дню Республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 октября в Казахстане отметят национальный праздник – День Республики. В честь этого знаменательного дня в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой запланирован ряд мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

25 октября в 18:00 часов откроется творческий вечер «Сенемін мен» народной артистки РК, лауреата Государственной премии РК, «Қазақстанның Еңбек Ері», солистки Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, известной певицы Розы Рымбаевой.

26 октября в 19:00 часов стартует «JAZZ ВЕЧЕРА» в Қазақконцерте. Среди программ популярной, симфонической и народной музыки двери концертных залов откроются ценителям джазовой музыки – музыки легких и сложных импровизаций, чувственного блюза, синкопированного ритма, стандартов наполненных гармоний и завораживающих мелодий.

29 октября в 18:00 часов «Қазақконцерт» и Союз композиторов Казахстана в рамках празднования Дня Республики организует праздничное мероприятие «Мир Жубановых», посвященное 95-летию народной артистки СССР и Казахстана, лауреата Государственной премии, профессора, общественного деятеля Газизы Ахметовны Жубановой.

31 октября в 19:00 часов состоится вечер классической музыки «Ұлыларға тағзым». Концерт посвящен юбилейным датам великих казахских мэтров, таких как М. Ауэзов, Г. Мусрепов, К. Байсеитова, Р. Багланова, Г. Жубанова и Е. Рахмадиев. В программе вечера прозвучат шедевры музыкальной классики, известные арии, романсы и песни.

Ранее, 18 октября, в «Қазақконцерте» состоялся концерт «FOLK & SYMPHONY» фольклорно-этнографического ансамбля «TURAN» в рамках празднования Дня Республики.

«FOLK & SYMPHONY» - yникальный проект ансамбля «TURAN», который покорил сердца слушателей Америки, Европы и Азии. Ансамбль «TURAN» выступил совместно с Симфоническим оркестром Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Оркестром дирижировал лауреат международных конкурсов Ернар Нуртазин. Главным событием вечера стала презентация нового IV альбома в Астане.

Фото: www.instagram.com/qazaqconcert