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    10:43, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Kazakhmys Energy оштрафована на 27 млн тенге

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура области Улытау провела проверку деятельности ТОО «Kazakhmys Energy», в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в прокуратуре, по результатам проверки выявлено порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм и другие.

    В частности, отсутствие инвестиций на модернизацию объектов, принимаемые меры ограничивались устранением текущих дефектов, нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, не соблюдение температурных графиков тепловых сетей, несвоевременная поверка средств измерения и др.

    По всем выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесено 16 актов прокурорского надзора с привлечением виновных лиц к административной ответственности на сумму 27 млн тенге.

    «На сегодняшний день ТОО «Kazakhmys Energy» уже оплачено штрафов на сумму более 21 млн тенге», - отметили в прокуратуре.

    Также уполномоченными органами внесены предписания об устранении нарушений законности на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ с указанием конкретных мероприятий и сроков исполнения, в том числе модернизации оборудований.


    Теги:
    Улытауская область
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