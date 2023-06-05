Kazakhmys Energy оштрафована на 27 млн тенге

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура области Улытау провела проверку деятельности ТОО «Kazakhmys Energy», в состав которого входят Жезказганская и Балхашская ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в прокуратуре, по результатам проверки выявлено порядка 600 нарушений в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм и другие.

В частности, отсутствие инвестиций на модернизацию объектов, принимаемые меры ограничивались устранением текущих дефектов, нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, не соблюдение температурных графиков тепловых сетей, несвоевременная поверка средств измерения и др.

По всем выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесено 16 актов прокурорского надзора с привлечением виновных лиц к административной ответственности на сумму 27 млн тенге.

«На сегодняшний день ТОО «Kazakhmys Energy» уже оплачено штрафов на сумму более 21 млн тенге», - отметили в прокуратуре.

Также уполномоченными органами внесены предписания об устранении нарушений законности на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ с указанием конкретных мероприятий и сроков исполнения, в том числе модернизации оборудований.