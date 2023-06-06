Kazakhmys Barlau расширяет географию международного сотрудничества: итоги АММ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - XIII международный горно-металлургический конгресс ASTANA MINING & METALLURGY оказался весьма продуктивным для Kazakhmys Barlau. Компания провела ряд двусторонних встреч с потенциальными зарубежными партнерами и обменялась с ними опытом и новыми технологиями, передает МИА «Казинформ».

Визиты гостей

В преддверии АММ представители компаний-потенциальных партнеров посетили с визитом объекты Kazakhmys Barlau. Так, к примеру,с визитом на геологическом кластере и месторождении Жезказган побывали руководители по развитию бизнеса компании First Quantum Minerals. Гости из Канады ознакомились с ходом строительства, целевым назначением, а также дальнейшими перспективами развития геологической инфраструктуры, а также посетили участок Жезказган, где посмотрели выполнение буровых работ Kazakhmys Barlau и даже спустились в шахту Южно-Жезказганского рудника.

Между тем, сотрудники австралийско-британского концерна Rio Tinto (третьей по величине в мире транснациональной горно-металлургической компании) посетили месторождения Жезказган и Жиландинскую группу в Улытауской области.

В рамках обмена опытом геологи Kazakhmys Barlau пригласили иностранных коллег на открытые горные выработки. Гости посетили карьер Восточная Сарыоба, который входит в состав Жиландинского рудного поля. Зарубежные геологи встретились с полевыми геологами в современном здании административно-бытового комбината.

Как отметили в Kazakhmys Barlau, международное сотрудничество является одним из стратегических направлений компании.

Договоренности

Одна из задач, которую ставила перед собой компания Kazakhmys Barlau в рамках участия в конгрессе – привлечение инвестиций в геологоразведку Казахстана. Как подчеркнул генеральный директор компании Галым Нуржанов, повышению инвестиционной привлекательности этой отрасли уделяет особое внимание и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Мы продолжаем работать в данном направлении, применяя передовые технологии и сотрудничая с мировыми компаниями, чтобы обеспечить устойчивый рост и развитие страны, а также сохранить наши природные ресурсы для будущих поколений», - отметил Галым Нуржанов.

С этой целью Галым Нуржанов встретился с представителями крупнейших мировых компаний. Один из них - вице-президент канадской горнодобывающей компании Teck Resources Стюарт Маккракен, который выразил готовность к партнерству с Kazakhmys Barlau в области геологоразведки, разработки месторождений и реализации проектов в горно-металлургической отрасли. Также стороны обсудили возможность участия компании Teck Resources в реализации крупных проектов по добыче меди в Казахстане.

Заинтересованность в сотрудничестве с Kazakhmys Barlau проявила и другая канадская горнодобывающая компания B2Gold Corporation. В свою очередь Галым Нуржанов отметил значительные перспективы для открытия новых золоторудных месторождений в Казахстане.

Кроме этого, состоялась встреча с руководством французской компании Dassault Systemes. Разработчики программных продуктов для решения различных задач горнодобывающей отрасли презентовали свое программное обеспечение и консалтинговые услуги в области геологии и горного дела.

Также состоялась встреча с представителями международной компании спутниковой связи OneWeb. В ходе переговоров Галым Нуржанов рассказал о перспективах развития компании в цифровизации. Особое внимание уделялось новым возможностям OneWeb, прием сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки обеспечит стабильность связи. Это позволит оснастить удаленные объекты связью.

По итогам переговоров стороны договорились запустить пилотный проект для Kazakhmys Barlau. В рамках данного пилотного проекта международной компанией спутниковой связи OneWeb будет тестироваться канал связи между Диспетчерским центром и удаленными участками Kazakhmys Barlau. Это повысит эффективность работы на участках и решат научные задачи. Связь на всех участках позволит контролировать всю работу, отправку моментально тяжелых геологических материалов, программ и данных. Кроме того, Kazakhmys Barlau сможем быстрее реагировать на экстренные ситуации и координировать работу 24/7, 365 дней в году. Все это даст новый импульс к развитию геологической отрасли.

По словам Галыма Нуржанова Kazakhmys Barlau заинтересован в использовании новых технологий и инструментов, которые могут помочь структурировать и оптимизировать бизнес процессы при введении геологоразведочных работ.

Обмен опытом

Главный геолог Kazakhmys Barlau Павел Ниценко принял участие в работе сессии на тему применения современных технологий геологических исследований для восполнения минерально-сырьевой базы «Казахмыса». Как отметил спикер, применение инновационных подходов в геологоразведочной практике позволило Kazakhmys Barlau существенно повысить эффективность поисковых и разведочных работ.

«Kazakhmys Barlau планирует и в дальнейшем использовать наиболее эффективные мировые подходы к ведению геологоразведочных работ в ходе своей производственной деятельности, направленной на восполнение и наращивание минерально-сырьевой базы Корпорации Казахмыс и РК в целом», - отметил Павел Ниценко.