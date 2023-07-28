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    Kazakh Tourism: в вузе Казахстана открылась магистерская программа «Управление в креативных индустриях»

    28 Июля 2023, 12:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Kazakh Tourism и AlmaU запускают годичную магистратуру с командой международных профессоров и практиков. Программа создана для студентов Казахстана, предоставляя им возможность учиться у мировых лидеров в области предпринимательства, инноваций, управления, международного бизнеса и туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК Казах Туризм».

    «Магистратура «Управление в креативных индустриях» является ответом на миграцию молодежи из регионов. Это вызывает ряд проблем, включая ухудшение жилищных условий и рост цен на недвижимость. Новая магистерская программа предназначена для борьбы с этой проблемой, создавая специалистов, способных менять жизнь к лучшему у себя дома», - рассказали в Kazakh Tourism.

    Недавние исследования подтверждают, что образование в области предпринимательства может быть мощным стратегическим инструментом для регионального развития, повышения качества человеческого капитала в регионах, создавая сеть предпринимателей международного уровня по всему Казахстану.

    «Первая магистерская программа в этой новой области позволит подготовить управленцев на стыке разных секторов с упором на креативность. Образование, как вы знаете, является одним из ключевых столпов экосистемы креативных индустрий наряду с финансированием, инфраструктурой и экспортом. Мы призываем инвесторов и грантодателей поддержать эту важную инициативу» - сказал заместитель председателя правления АО «НК Казах Туризм» Кайрат Садвакасов.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматы Образование Туризм Казахтуризм
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