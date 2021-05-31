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    14:57, 31 Май 2021 | GMT +6

    Kazakh Invest ведет переговоры о строительстве птицефабрики и производстве минераловатных плит

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О каких проектах ведутся переговоры с иностранными инвесторами, рассказал председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Меиржан Юсупов, предает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня по 32 проектам на сумму $1,7 млрд ведется конкретная работа с инвесторами», - сказал Меиржан Юсупов на брифинге в СЦК.

    В частности, по его словам, на сегодняшний день ведется активная проработка проекта по организации интегрированного предприятия по производству и переработке фруктов с участием турецких инвесторов компании Goknur Gida.

    «Вместе с тем, мы видим огромную перспективу создания предприятия по производству минераловатных плит компании Panelsan в городе Алматы. Кроме того, мы ведем переговоры с инвесторами из ОАЭ по двум проектам. Это выращивание и переработка грибов в Алматинской области и строительство птицефабрики в Костанайской области», - сообщил Меиржан Юсупов.

    Ранее в МИД РК отметили увеличение суммы контрактов с иностранными инвесторами во время пандемии.



    Теги:
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