Kazakh Invest ведет переговоры о строительстве птицефабрики и производстве минераловатных плит
«На сегодня по 32 проектам на сумму $1,7 млрд ведется конкретная работа с инвесторами», - сказал Меиржан Юсупов на брифинге в СЦК.
В частности, по его словам, на сегодняшний день ведется активная проработка проекта по организации интегрированного предприятия по производству и переработке фруктов с участием турецких инвесторов компании Goknur Gida.
«Вместе с тем, мы видим огромную перспективу создания предприятия по производству минераловатных плит компании Panelsan в городе Алматы. Кроме того, мы ведем переговоры с инвесторами из ОАЭ по двум проектам. Это выращивание и переработка грибов в Алматинской области и строительство птицефабрики в Костанайской области», - сообщил Меиржан Юсупов.
Ранее в МИД РК отметили увеличение суммы контрактов с иностранными инвесторами во время пандемии.