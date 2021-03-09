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    14:07, 09 Март 2021 | GMT +6

    Қазақ күресі, тоғызқұмалақ и асық ату планируют ввести в школьную программу по физкультуре в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Қазақ күресі, тоғызқұмалақ и асық ату намерены включить в школьную программу в Казахстане. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Кабмина сообщил, что на сегодняшний день спортивными секциями охвачено около 1,4 млн. детей или 40% от общего количества детей школьного возраста (3,5 млн.), из них во внешкольных организациях занимаются свыше 422 тысячи детей.

    В рамках развития массового спорта значительное внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Так, до 2023 года планируется обеспечить спортзалами около 159 сельских школ.

    Также Министерством образования и науки (МОН) налажена работа по повышению квалификации учителей физкультуры. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 447 педагогов физкультуры, в 2021 году переподготовку пройдут более 2000 учителей.

    Наряду с этим, с января 2021 года введена доплата педагогам физической культуры в размере 100% от базового должностного оклада за проведение внеурочных спортивных занятий. Доплата призвана мотивировать учителей физкультуры открывать больше секций в организациях образования.

    «Положительное влияние на здоровье и воспитание детей окажут занятия по национальным видам спорта. В настоящее время Министерством культуры и спорта и МОН разрабатывается методика проведения обязательных занятий по «қазақ күресі», «тоғызқұмалақ», «асық ату» для их последующего включения в школьную программу по физкультуре», - отметил Аскар Мамин.


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